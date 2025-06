Tagasi 02.06.25, 15:18 Kristiina Dreimann: jäätmereform toob kalli ja ebatõhusa mugavusteenuse Aastate eest loodud prügikorralduse meetmed pole siiani oodatud muutusi toonud. Nii jääb see ilmselt ka jäätmereformi jõustumise järel, kirjutab Tootjavastutusorganisatsiooni juhatuse liige Kristiina Dreimann Infopanga jäätmekäitluse kvartaliraportis.

Tootjavastutusorganisatsiooni juhatuse liige Kristiina Dreimann.

Foto: Erakogu

Jäätmemajandus on populaarne teema. Kõik ootavad, et enam kui aasta jagu menetletud jäätmereform tooks valdkonda nii vajalikke ja kaua oodatud muutusi. See pani kogu sektori omakorda ooterežiimile, sest toob ju endaga kaasa kõiki osapooli mõjutavad muutused.

Sektorile on ette heidetud, et valdkond ei arene, ringlussevõtu numbrid seisavad paigal, uusi lahendusi ja tehnoloogiat on kasutusele võetud minimaalselt. Kõik vaatavad justkui kellegi teise otsa ja ootavad, et midagi juhtuks.

Varasemad meetmed, mis oleksid pidanud jäätmekäitluse juba aastate eest järgmisele tasemele kergitama, pole seni oodatud muutusi toonud. Nii sõidame sama raja peal edasi ja ilmselt teeme seda ka peale seadusemuudatuste rakendumist, sest oodatud leevendust ja selgust see jäätmevaldkonda paraku ei too.

Tootjatele poolik lahendus

Suur osa kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest moodustavad pakendid ja nende kogumise kulud peavad kandma tootjad ja maaletoojad. Jäätmereformi järgi ei saa aga tootjad/maaletoojad otsustada, milliste kogumisvahenditega, kust kohas ja millise logistilise kuluga pakendid kokku korjatakse, see otsustusõigus on jäetud kohalikule omavalitsusele.