Tagasi 05.11.24, 14:11 Jäätmereform tõstab prügilate ja põletamise hinda, kuid suurendab ringlussevõttu Selleks, et vähem olmejäätmeid jõuks prügimäele või põletusahju, hakatakse pakendeid koguma kodude juures, tõstetakse saastetasud mitmekordseks ning omavalitsused hakkavad korraldama hankeid uut moodi.

Taristuminister Vladimir Svet. Foto: Andras Kralla

Eestis on olmejäätmete käitlemisega asjad pisut halvasti. Umbes kolmandik võetakse ringlusse, aga tuleks võtta vähemalt pool. Selle eest võib Eestit oodata ka korralik trahv. Kliimaministeerium loodab, et uue jäätmereformiga suudetakse need probleemid lahendada.

