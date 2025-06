Tagasi 04.06.25, 13:46 Analüüs: ettevaatust – tuhanded ärid kustutatakse koos võlgadega Võlausaldajad jälgigu hoolega, kas võlgnik esitab majandusaasta aruandeid ning ega pole ohtu, et firma koos võlgadega lihtsalt registrist kustutakse, kirjutavad vandeadvokaat Karin Madisson ja jurist Mirjam Orav advokaadibüroost Sorainen.

Äriühingu kustutamine võib tulla ebameeldiva üllatusena ning võlad kaovad nelja tuule poole.

Foto: Andras Kralla

Viimastel aastatel on äriregistris tehtud suuri muudatusi – 2023. aastal jõustunud seadus võimaldab kiiremini kustutada ettevõtteid, kes ei esita majandusaasta aruandeid. Selle tulemusel on registrist eemaldatud rekordarv ühinguid, kuid see on tekitanud küsimusi, mida see tähendab ettevõtjatele ja võlausaldajatele.

Mis juhtub pärast ühingu kustutamist ja kuidas saavad võlausaldajad oma raha tagasi nõuda?