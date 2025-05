Tagasi 29.05.25, 06:00 Ärme jokuta, tiigrid! Hüpakem nüüd ja kohe, nõuab tehisaru Tehisaru puhul peavad üksikisikud, ettevõtted ja erakonnad hüppama juba kiirendavale rongile. Õnneks liigub see praegu veel niisuguse kiirusega, et hüppaja kaela ei murra, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev tõdeb, et tehisaru tundmaõppimine, olgu või lihtsate päringute esitamise näol, on praegu väga lihtne, seega ei tohiks siin tekkida tõrget “milleks mulle see”. Eneseületamine on paratamatult vajalik, sest vastasel korral jääme lihtsalt maha. Ja siis on järele jõuda juba sama raske kui Jaroslav Hašeki vahval sõduril Švejkil oma väeosale. Tõsi, raudteejaamas kaotsi läinud Švejk võis endale lubada teadlikku molutamist, aga tehisaruga oleme täiesti teises kontekstis.