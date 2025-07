Tagasi 24.07.25, 15:24 Ajakirjanik: ennem kihutame kraavi, kui nii edasi vindume Majanduses pole midagi, mis viitaks kinnisvaraturu nõudluse järsule kasvule, kuid ehitajad käivitavad ja kuulutavad välja uusi projekte, sealhulgas suuremahulisi. Miks? See on vandenõu, kirjutab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Aleksei Šiškin.

Aleksei Šiškin.

Foto: Liis Treimann

Eesti majandus saadab välja mitmeid optimistlikke signaale. Näiteks on viimastel kuudel kütuse nõudlus veidi suurenenud, mis tavaliselt kaasneb majanduse elavnemisega; tööstustoodang ja tarbijate nõudlus on suurenenud, ehkki veidi. Need on pigem kosmeetilised muutused, mis annavad ääri-veeri lootust, et pärast pikka langust jõuame siiski taastumisperioodi.