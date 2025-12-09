Nordeconi juhatuse liige: kuidas rohepööre ehitusse ära mahub?

Kolm aastat kestnud mõõna on aidanud ehitusmaterjalide tootjatel üle elada Rail Balticu projekt, kuid sektori juhid usuvad, et ka pärast suurprojekti valmimist on turul võimalusi. Samas on valdkonna ettevõtjad ikkagi ettevaatlikud ja uute investeeringute tegemist pidurdab ebakindlus.