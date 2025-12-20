Tobias Lindh: aus klient peab oma 50 talvemantlit ostetud saama
Me peame rääkima e-poodide ausatest klientidest, kes jäävad petturite takistamiseks kasutusele võetud süsteemide hammasrataste vahele, kirjutab finantstehnoloogiaettevõtte Adyeni Balti- ja Põhjamaade juht Tobias Lindh.
Me ei lange küberpettuste ohvriks mitte sellepärast, kui rumalad me oleme, vaid seepärast, kui inimlikud me oleme. Selle teadvustamine aitab lõksu sattumist vältida, kirjutab pangaliidu pettuste tõkestamise toimkonna juht Veiko Kiik.
Paljud digiriik Eesti jaekaupmehed on tehisaru-lahenduste rakendamise suhtes kõhklevad, ehkki tarbijate ja kelmide käitumine kõneleb selget keelt, kirjutab finantstehnoloogiaettevõtte Adyeni Balti- ja Põhjamaade juht Tobias Lindh.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.