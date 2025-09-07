Tobias Lindh: kaubanduses pole tehisaru enam luksus, vaid baasvajadus

Kuigi petta saamist ei taha tunnistada keegi ning konkurenti toetada soovitakse veel vähem, siis kaubandussektoris ilma selleta pettusi ja küberkuritegevust ennetada ei õnnestu, kirjutab finantstehnoloogiaettevõtte Adyen Balti- ja Põhjamaade tegevdirektor Tobias Lindh.