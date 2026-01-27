Advokaadid: noort sportlast tuleb kaitsta kui tarbijat
Euroopa Kohtu otsuse järgi on noorsportlased tarbijad, kellele rakenduvad tarbijakaitse seadused. Seda tasub sponsorlepingute sõlmijatel silmas pidada, kirjutavad Soraineni büroo advokaadid Heidi Rand-Karu ja Polina Tšernjak.
Värske kohtulahend kaitseb noori ebaproportsionaalse surve ja ebaõiglaste tingimuste eest, mis võivad mõjutada nende karjääri aastakümnete jooksul, ütlevad advokaadid Heidi Rand-Karu ja Polina Tšernjak.
Foto: Sorainen
Euroopa Kohtu hiljutine lahend toob selgust ühele aktuaalsele küsimusele – kas alaealine sportlane on tarbija, kui tema arengu ja karjääri toetamiseks sõlmitakse leping? Kas ta on tarbija isegi siis, kui pärast lepingu sõlmimist saab temast miljoneid teeniv elukutseline sportlane?
“Kui sa lainet ei võta, võtab laine sinu” – selle teadmise võtab mentor ja koolitaja Kristjan Rotenberg oma hobist igapäevatöösse kaasa ja see aitab ka kõige keerulisemast olukorrast ühel või teisel moel välja ujuda.
Kui tippsport on suur äri, siis mõistagi on olümpiamängud kui maailma suurim spordiüritus väga suur äri. Järgmisel suvel Pariisis toimuvate suvemängude ettevalmistused on täies hoos ning aktiivne investor võib mõelda, kuidas suurest spordipeost oma portfelliga osa saada.
Moraalijüngrite kindlameelsete, aga kahjuks eluhävitavate otsuste all ei kannata ainult avalikult pahategijateks tembeldatud tuntud treenerid, vaid ka noored sportlased ja kogu meie sport, kirjutab ajakirjanik ja kirjanik Reet Kudu treener Riho Rannikmaa toetuseks.
Ettevõtete jaoks tähendab iga seisma jäänud sõiduk kaotatud aega, katkiseid graafikuid ja lisakulu. Kui ettevõtte autopark koosneb mitmest sõidukist, võib isegi tavapärane hooldus või hooajaline rehvivahetus muutuda logistiliseks väljakutseks. Just siin tuleb mängu uus lähenemine – mobiilne autoteenus, mis liigub ettevõtte juurde kohale.