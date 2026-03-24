Arnout Lugtmeijer: tööstusjäätmed on Eesti alakasutatud vara
Tööstusjäätmete väärindamine kujundab Euroopa tööstuse ümber ja Eesti ei tohi maha jääda, see nõuab aga õiget rahastusloogikat, kirjutab kaevandusjäätmete väärindamise firma Trisector tegevjuht Arnout Lugtmeijer.
Eesti kultuurist räägitakse pahatihti pelgalt virelevast ja toetustest elatuvast valdkonnast, kuid ta võiks olla Eesti majanduse järgmine suur vedur, leiab kultuuriministeeriumi loomingu asekantsler Xenia Joost.
Eesti on rahvusvahelistes võrdlustes tipus kõrgharidusega töötajate osakaalu poolest, kes teevad tööd, mis ei eelda kõrgemat haridust. Kurb ja kulukas, kirjutab Parempoolsete juhatuse liige Andres Kaarmann.
Euroopa kaitsetööstus on pärast aastakümneid kestnud uinakut sisenenud miljardite ajajärku, kus rekordilised tellimusraamatud ja riikide taasrelvastumine on kergitanud aktsiad tehnoloogiahiidudele omaste väärtusteni, pannes investorid valiku ette: kas hüpata liikuvale rongile või karta valusat korrektsiooni.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.