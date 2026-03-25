Tarmo Trei: on aeg, et era- ja avalik sektor hakkaks taristuehituses koostööd tegema

Täna varahommikul kella 6 paiku seiskus Balti jaamas rongiliiklus Eesti Raudtee liiklusjuhtimissüsteemide tarkvara rikke tõttu. Rike mõjutas kõikidel suundadel Balti jaama sissetulevaid ja väljuvaid ronge.
Tehnoloogiline julgeolek algab sellest, et strateegiliste hangete puhul eelistatakse selgelt turvalisi ja kodumaiseid pakkujaid, kirjutab Teele Kaljuvee arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.