Ain Käpp palgadirektiivist: suunda saab hoida tarbetu bürokraatiata

Kui Eesti võtab palgalõhe vähendamiseks direktiivist seadustesse üle töötajate õigusi puudutavad sätted, seejuures tööandjate aruandluskoormat suurendamata, siis liigume ju soovitud suunas, selgitab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kuidas soovitatakse Eestis palgalõhe vähendamist edasi viia ilma liigse bürokraatiata;
- millised on Ain Käpi hinnangud palgadirektiivi rakendamise kohta;