Maagi tippjuht taandus juhatustest. “Soovisin rohkem keskenduda oma rollile”

Eesti seakasvatus vajab poliitiliste avalduste asemel rahalisi meetmeid, sest pelgalt jutt toidujulgeolekust ei aita tootjatel arveid tasuda, ütles Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu esimees ja Kõpsta Seafarmi juht Timo Vunder.
Kehv finantsseis sundis HKScan Eesti ja Oleg Grossi firmade koostööpartneriks olnud Saaremaa lihatööstust esitama kohtule saneerimisavaldust. Grossi sõnul temal raha Saaremaale kinni ei jäänud. HKScanil on Saaremaa lihatööstuse vastu üleval aga nõuded.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?