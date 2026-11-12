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Odavamalt ostmine tõi 12 250 eurot kahjumit, kallimalt ostmine üle 80 000 euro kasumit

Investor Toomase kommentaar
Olen oma portfellis teeninud kõige rohkem raha aktsiatega, mida olen ostnud juurde järjest kallimalt. Suurimad kahjumid on tulnud aga positsioonidest, kus olen teinud vastupidi: ostnud languse ajal juurde, sest aktsia tundus odavam.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • milline lihtne küsimus aitab autoril edaspidi otsustada, kas langevat aktsiat tasub üldse juurde osta;
  • miks tõid Novo Nordisk ja Iren odavamalt ostes kahjumit, kuid Nvidia, Microsofti ja LHV kallimad juurdeostud osutusid palju edukamaks.
Taani ravimifirma Novo Nordisk tõestas, et midagi võib olla mäda ka siis, kui aktsia hind tundub soodne.
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