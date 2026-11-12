Odavamalt ostmine tõi 12 250 eurot kahjumit, kallimalt ostmine üle 80 000 euro kasumit

Investor Toomase kommentaar

Olen oma portfellis teeninud kõige rohkem raha aktsiatega, mida olen ostnud juurde järjest kallimalt. Suurimad kahjumid on tulnud aga positsioonidest, kus olen teinud vastupidi: ostnud languse ajal juurde, sest aktsia tundus odavam.