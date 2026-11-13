Soome peaministri teatel on Euroopa esindajad Ukraina ja Venemaa kõnelustele valitud

Venemaa nõuab Soomelt NATOst lahkumist, Baltikumilt aga NATO baaside “keelamist”, vahendas Soome YLE Saksa ajalehte Bild. Ettepaneku kohaselt jääksid Venemaa kätte kõik praegu okupeeritud Ukraina alad ja ta saaks kogu Donbassi piirkonna.
USA eriesindaja ja president Donald Trumpi väimees Jared Kushner ütles neljapäeva õhtul, et Ukraina sõja lõpetamise kokkulepet ei saa sõlmida ilma Euroopata. Euroopa kardab, et kutse on olla laual, mitte laua taga.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?