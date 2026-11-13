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Soome peaministri teatel on Euroopa esindajad Ukraina ja Venemaa kõnelustele valitud

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia esindavad Euroopat Ukraina rahukõnelustel, ütles Soome peaminister Petteri Orpo Dublinis.
Soome peaminister Petteri Orpo ütles, et Dublinis tehti poliitiline otsus, et E5 riigid ja ELi institutsioonid esindavad Euroopat Venemaa ja Ukraina läbirääkimistel.
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