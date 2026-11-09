Tagasi ST Algas Riia ärikeskuse 75 miljoni eurose võlakirjaprogrammi viimane emissioon AS PN Project arendab Riias Preses Nama Kvartālsi ärikeskust, mille ehitus on jõudmas lõppjärku. Nüüd alustas ettevõte oma 75 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi viimast emissiooni, mille raames plaanitakse kaasata 5,5 miljonit eurot. Tagatud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 9% ning märkimine kestab 9.–30. novembrini.

Võlakirjad on tagatud Preses Nama Kvartālsi kinnistutele seatud esimese järjekoha hüpoteegiga, mille tagatud nõude kogusumma on 76,4 miljonit eurot. Ehitustööd on lõppjärgus ehk 95% ulatuses valmis ning üha enam keskendutakse üürnike pindade ettevalmistamisele. Võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 9%, miinimuminvesteering on üks võlakiri hinnaga 1004,2662 eurot koos kogunenud intressiga. Võlakirjade lunastustähtaeg on 4. juuni 2027.

Riias asuvat projekti arendab Leedu investeeringute haldusettevõte Lords LB Asset Management fondi Lords LB Special Fund V kaudu. Projekti arendamiseks on Lätis loodud AS PN Project, mis on ühtlasi võlakirjade emitent.

Käesoleva pakkumisega plaanitakse lõpule viia 75 miljoni euro suurune võlakirjaprogramm, mille raames on seni kogutud 69,5 miljonit eurot. Kaasatavaid vahendeid kasutatakse ehitustööde lõpetamiseks ja üürnike pindade väljaehitamiseks.

„Preses Nama Kvartālsi võlakirjaprogrammi raames on veel kaasata 5,5 miljonit eurot, mis annab investoritele võimaluse osaleda juba valmimisele lähenevas kinnisvaraarenduses. Praegu käivad üürnike pindade väljaehitustööd ning valmistume ehituse lõpetamisega seotud toiminguteks. Esimesed üürnikud võivad hoonesse kolida juba 2027. aasta jaanuaris,“ ütles Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius.

Preses Nama Kvartālsi võlakirjapakkumine Senised intressimaksed. Alates esimesest võlakirjaemissioonist 2025. aasta mais on võlakirjaomanikele tehtud intressimakseid 4,75 miljoni euro ulatuses.

Alates esimesest võlakirjaemissioonist 2025. aasta mais on võlakirjaomanikele tehtud intressimakseid 4,75 miljoni euro ulatuses. Ehitus on lõppjärgus. Arenduse A-etapi ehitus on ligikaudu 95% ulatuses valmis ning üürnike pindadel käivad väljaehitustööd.

Arenduse A-etapi ehitus on ligikaudu 95% ulatuses valmis ning üürnike pindadel käivad väljaehitustööd. Üürnikud on juba olemas. Büroohoones on üürilepingud sõlminud juba 10 tuntud ettevõtet.

Büroohoones on üürilepingud sõlminud juba 10 tuntud ettevõtet. Reaalne tagatis. Võlakirjad on tagatud Preses Nama Kvartālsi kinnistutele seatud esimese järjekoha hüpoteegiga ning tagatud nõude kogusumma on 76,4 miljonit eurot.

Preses Nama Kvartāls asub Riias Ķīpsala saarel Zunda kanali ääres, vaid viie minuti kaugusel vanalinnast. Arendusest kujuneb mitmekülgne ärikvartal, mis ühendab A-klassi büroopinnad restoranide ja kohvikute, spordi- ja heaoluteenuste, erinevate igapäevateenuste ning kvaliteetse avaliku ruumiga.

Koos hoone sisetöödega jätkub ka 14 000 m² suuruse väliala rajamine ja haljastamine. Kavandatavad rohealad pakuvad võimalusi jalutamiseks, vabas vormis kohtumisteks ja puhkamiseks. Haljastatud väliala aitab ühtlasi siduda büroohoone Zunda kanali kaldapealse ja ümbritseva linnaruumiga.

„Esimeste üürnike pindade ettevalmistamisel näeme, kui oluliseks peavad ettevõtted töökeskkonna kvaliteeti, mugavaid transpordiühendusi ja mitmekülgseid teenuseid. Just need tegurid aitavad ettevõtetel töötajaid leida ja hoida. Arendame ärikeskust, mis vastab nendele vajadustele ja ootustele,“ ütles Preses Nama Kvartālsi üürisuhete juht Jekaterina Zariņa.

Võlakirjapakkumise tingimused

Võlakirjaemissiooni korraldab Artea Bank ning müügiagentidena tegutsevad Orion Securities UAB ja Redgate Capital AS.

Võlakirjad on noteeritud Nasdaq Baltic võlakirjade nimekirjas, mis võimaldab nendega järelturul kaubelda.

Miinimuminvesteering on üks võlakiri, mille nimiväärtus on 1000 eurot ja hind 1004,2662 eurot.

Emissioonikuupäev on 2. detsember 2026 ning võlakirjade lunastustähtaeg 4. juuni 2027.

Intressimakseid tehakse kaks korda aastas. Käesoleva emissiooniosa võlakirjade intressimakse on kavandatud 4. juunile 2027. Varasemate emissiooniosade võlakirjaomanikele on järgmine intressimakse kavandatud 4. detsembrile 2026.

Põhiprospekt ja lõplikud tingimused on kättesaadavad siin.

Preses Nama Kvartāls

Preses Nama Kvartālsi arendus toimub mitmes ehitusetapis. Esimeses etapis rajatakse A-klassi büroohoone. Projekti edasine arenduskontseptsioon näeb ette meditsiini- või hariduskeskust, hotelli või elamut, täiendavaid büroohooneid ning muid taristuobjekte.

Projekti arendaja on Lords LB Asset Management, mille hallatavate kollektiivsete investeerimisettevõtjate varade väärtus ulatus 2026. aasta juuni lõpus 1,455 miljardi euroni.

Käesolev teade on turundusteade. Enne investeerimisotsuse tegemist tuleb investoritel tutvuda võlakirjade põhiprospekti ja lõplike tingimustega ning hinnata investeerimisega kaasnevaid riske. Prospekti kinnitamist ei tohiks käsitada pakutavate võlakirjade heakskiitmise või soovitamisena.