Börsimöll viis investorilt paari päevaga 7000 dollarit. “Läksin veidi laisaks ja ahneks”

Börsil võib kõige kallimaks osutuda tehing, mille investor teeb puhtast igavusest. Seda sai omal nahal tunda investeerimisblogi “Pinsi Põlv” autor ja investor Karin Krigoltoi, kellele läks oma kauplemisreeglite eiramine mõne päevaga maksma vähemalt 7000 dollarit.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised kaks konkreetset viga viisid Karin Krigoltoi paari päevaga 7000 dollari suuruse kahjumini ja mida ta neist nüüd õppis;
- kuidas plaanib Karin Krigoltoi järgmise suurema börsilanguse eel oma reegleid karmistada ja millal peab ta turupaanikat heaks ostukohaks.