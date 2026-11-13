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Bild: Venemaa nõuab Soome lahkumist NATOst ja baaside keelustamist Eestis, Lätis ja Leedus

Venemaa nõuab Soomelt NATOst lahkumist, Baltikumilt aga NATO baaside “keelamist”, vahendas Soome YLE Saksa ajalehte Bild. Ettepaneku kohaselt jääksid Venemaa kätte kõik praegu okupeeritud Ukraina alad ja ta saaks kogu Donbassi piirkonna.
Tapa linnakus NATO lahingugrupis teenivad Eesti ja liitlasüksuste sõdurid.
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