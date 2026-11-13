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Vanilla Ninja staarist luksuskinnisvara müügitippu: „Mida rohkem sipled, seda rohkem teenid!”

Kaks Eesti naist ajavad Portugalis äri, mille vastu kohalikud protestivad
Kinnisvarabuum on ajanud hinnad üles ja portugallased tänavatele, kaks Eesti naist on end aga just selles äris Portugalis üles töötanud.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas jõudis Katrin Siska Portugalis ilma maaklerikogemuseta luksuskinnisvara tippu ja mida ütles ta sotsiaalmeedia rolli kohta müügitulemustes;
  • milliseid varjatud raskusi kirjeldavad Mirjam Külm ja Katrin Siska Portugalis töötamise, maksude ja tutvuste tähtsuse juures.
Kunagise menubändi Vanilla Ninja elu on jäänud ammu seljataha, kuid kinnisvaraärist on Katrin Siskale saanud uus kirg, mis pakub talle vähemalt sama palju rõõmu kui muusikukarjäär.„Olen lihtsalt nii uskumatult õnnelik! Ma poleks elus sees uskunud, et see töö hakkab mulle meeldima sama palju nagu bändi tegemine, võib-olla isegi rohkem!”
  • Kunagise menubändi Vanilla Ninja elu on jäänud ammu seljataha, kuid kinnisvaraärist on Katrin Siskale saanud uus kirg, mis pakub talle vähemalt sama palju rõõmu kui muusikukarjäär.„Olen lihtsalt nii uskumatult õnnelik! Ma poleks elus sees uskunud, et see töö hakkab mulle meeldima sama palju nagu bändi tegemine, võib-olla isegi rohkem!”
  • Foto: Liis Treimann
Katrin Siska leidis sealt uue karjääri, Mirjam Külm aga vabaduse pühenduda muusikale. Mõlema kogemus näitab, kuidas õiged tutvused avavad äris uksi.
Katrin Siska esimene tööpäev Portugali kinnisvaraäris viis ta otse luksuskinnisvara kõrgliigasse. Ülemuse valvsa pilgu all tuli pildistada Hispaania ooperitähele José Carrerasele kuulunud seitsme miljoni eurost villat.
Kolmekorruselises moodsas häärberis leidus nii piljardisaale kui veinikeldreid, rääkimata kuku-pikali-lühtrist, mille meetreid ei jõudnudki kokku lugeda.
„Vaatasin seda hiiglaslikku maja ja mõtlesin: issand jumal, täiesti teine maailm! Esimene tööpäev ja kohe seitsmemiljonilises villas kaameraga platsis,” meenutab Siska. Neli ja pool aastat pärast esimest tööpäeva küsiti sama luksusvilla eest tema sõnul juba 13 miljonit eurot.
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