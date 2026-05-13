Liikumisharrastuse edendaja: Eesti töökultuur on nagu laomees Lagunovi elu ja surm
Paljud tööandjad ei taha endale tunnistada, et nad ei panusta töötajate tervisesse mitte seetõttu, et nad ei saa, vaid seetõttu, et nad ei pea seda piisavalt tähtsaks, kirjutab Tartu Ülikooli ühiskonnas muutuste juhtimise õppekava magistrant ja liikumisharrastuse edendada Ketlin Suvi.
“Sageli kõlav vastuargument, et iga inimene vastutab oma tervise eest ise, on küll osaliselt tõsi, kuid seda ainult seni, kuni töökeskkond seda valikut ei piira,” rõhutab Ketlin Suvi.
Miskipärast on paljude juhtide jaoks ideaalne töötaja nagu Kreisiraadiost tuntud laomees Lagunov – armastus töö vastu on nii suur, et ka täitsa sandina ollakse teenimiseks valmis.
Lagunovil oli töötahet, oli rammu, töö tegemiseks pakuti sooja ruumigi, kuid tööandja soovitud pika tööeaga meest siiski ei õnnistatud.
Mida see 18 aasta tagune sketš meile juba siis õpetada tahtis?
Tänane ebatervislik töökultuur
Ülekaalulisus, lihaspinged, kroonilised valud, tagatipuks stress ja läbipõlemine – kahjuks iseloomustavad need märksõnad üpris hästi tänapäeva tööealist elanikkonda.
Meie töökeskkond ja terviseseisund on omavahel tugevalt põimunud ning kahjuks ollakse negatiivset tervisemõju valmis aktsepteerima. Kuigi töö on sageli esimene, mida kehvades tervisenäitajates süüdistatakse, siis on see tihtilugu viimane, millega midagi ette võetakse.
Tüüpiline tööpäev: kaheksa tundi arvuti taga, järjestikused koosolekud, kiirustades lõuna kontoris või äärmisel juhul kõige lähemal asuvas toitlustuskohas. Päeva lõpuks tundub aga ülesandeid olevat rohkem kui päeva alguses ning viimati sai end korralikult välja sirutatud hommikul voodist tõustes.
