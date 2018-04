Nissan ehitab Fukushimasse akutehase

The Drive annab teada, et Nissan ehitab akude ümbertöötlemise tehase endisesse radioaktiivsesse tsooni. Uus tehas kerkib Jaapanis 2011. aastal toimunud Fukushima tuumakatastroofi asukoha lähedusse.

Nissan on teatanud plaanist ehitada Jaapanisse uus Nissan Leafi akude ümbertöötlemise ja taastamise tehas. Automotive Newsi teatel võib uus vabrik tulla üsna üllatavasse kohta – endisesse suletud piirkonda Fukushima Daiichi tuumajaama lähistel, kus 2011. aastal sulas reaktorituum.

Erinevalt Tšernobõli tuumajaama ümbritsevast alast, mida Live Science nimetas inimasustuseks kõlbatuks 20 000 aastaks, on Fukushimat ümbritsev ala mõjutatud isotoopidest, millelel on lühike poolestusaeg. Katastroofialal on ette võetud ka suured puhastusaktsioonid, eriti põhjalikud ollakse Namie linnas, kuhu Nissan tehast ehitada plaanib. Siiski elab enne katastroofi 21 434 elanikuga linnas praegu vaid 516 inimest.

New Scientist teatas, et linn taasavati avalikusele eelmisel aastal pärast ulatuslikku saastest puhastamise aktsiooni. Kõik on põhjalikult puhastatud ja pestud. Enamik kiiritusega kokkupuutunud hooneid on eemaldatud koos radioaktiivse pinnasekihiga. Kuigi kõrgema mittesurmava radiatsooniga piirkondi eksisteerib lähedastes mägedes ka praegu, on radiatsioonitase linnas võrreldav normaalse taustaradiatsiooni tasemega kõikjal mujal maailmas.

Maaost suures osas Jaapani subsiidiumiga

Siiski ei soovi suurem osa endistest elanikest katastroofi järel piirkonda tagasi pöörduda. See oli ka oluline faktor, otsustamaks uue tehase rajamist seinsele Namie pidurivabriku asukohale. Kaks kolmandikku objekti ostmiseks kulunud ligi neljast miljonist eurost kaeti Jaapani valitsuse subsiidiumidega, mis on mõeldud ala taasasustamiseks.

Tehast hakkab ehitama ja juhtima 4R Energy mis on Nissani ja Sumitomo ühisomanduses, viimane on tuntud pigem rehvitootjana. Tehas töötleb ümber vanu Nissan Leafi akusid, mis enam ei sobi teeliikluses kasutamiseks. Iga moodulit akupaki 48 moodulist hinnatakse eraldi. Paremas seisus moodulid kombineeritakse kasutamiseks renoveeritud Leafi akupakkides, mida müüakse uutest poole soodsama hinnaga. Rohkem kahjustunud mooduleid kasutatakse muudel eesmärkidel, näiteks et anda energiat tänavalampidele, sarnaselt Tesla Powerwalli akupakkidega mis on mõeldud koduseks kasutamiseks hädaolukordades.