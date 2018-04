Püha Isa Huracan Andres Haabu 12. aprill 2018, 11:45 https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180412/CAR/180419900/AR/0/AR-180419900.jpg

Lamborghini kuulutas hiljuti, et on tootnud 10 000 oma odavaima hinnaklassi superautot Huracan, mis tähendab, et kuigi eriline, pole seksapiilse väljanägemisega itaallane enam eriti haruldane.

Tegelikult aga on olemas üks väga haruldane Huracan - selle omanik on ei keegi muu, kui Tema Pühadus paavst Franciscus, kirjutab The Drive. Oksjonimaja RM Sotheby's paneb Monaco suvisel oksjonil müüki just selle paavstile ehitatud Huracani. Nn püha Huracan kavandati autotootja ad personam osakonnas, mis ehitabki ainulaadseid masinaid Lamborghini kõige erilisematele klientidele. Viimaste hulgast leiab nii kurikuulsaid diktaatoreid, edevaid playboy'sid kui ka paavsti enda.