Airbus sõlmis 50 miljardi dollari suuruse tehingu

Lennukitootja Airbus kinnitas, et USA investeerimisfond Indigo Partners tellis neilt ligi 50 miljardi dollari eest lennukeid. Tegemist on ajaloo ühe suurima tellimusega, vahendab CNBC.

Kauaaegne lennusektori investor ja Indigo Partnersi üks juhtidest Bill Franke kirjutas esialgsele lepingule alla novembris Dubai lennusõul. Kokku telliti 274 tükki A320 tüüpi lennukeid ja 156 A321neos tüüpi lennukeid.

See tehing on Airbusi jaoks ajaloo suurim. Tehingu kaudu saavad lennukeid Wizz Air, Frontier Airlines, Jetsmart ja Mehhikos tegutsev Volaris. Indigol on osalus kõigis lennufirmades.

Bill Franke ütles neljapäeval, et tehing aitab odavlennufirmade klientidele pakkuda „veelgi rohkem väärtust“.

Tehingu ametlik väärtus on 49,5 miljardit dollarit, aga Airbus on varasemalt öelnud, et see ei pruugi jääda lõplikuks summaks. Viimasel ajal on Airbusilt palju lennukeid ostnud ka hiinlased. Juulis käis Saksamaal visiidil Hiina president Xi Jinping, mille järel teatas Airbus, et Hiina ostab neilt 22 miljardi eest lennukeid.