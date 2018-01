Aasta parim investeering oli …

Iga aasta alguses teeb Saksa Handelsblatt eksperimendi: milline oleks olnud kõige targem rahapaigutusviis lõppenud aastal.

Tegelik võitja on hoopis alates möödunud aastaga 14 korda tõusnud bitcoin – 1000 dollarilt täna ligikaudu 13 000 dollarile. Kes protsentuaalset tõusu taga ajab, leiaks võitja hoopis konkurentmündist ethereumist – see tõusis aastaga vähem kui 10 dollarilt enam kui 800 dollari tasemele. Edetabeli ülemisse otsa jõudsid ka Mongoolia aktsiad ning väärismetall pallaadium – see kallines aastaga ligikaudu 80 protsenti.

Tänavu jõudis Handelsblatti edetabelis liidripositsioonile Venezuela aktsiaturg – seda küll hiiglasliku mööndusega. Protsentuaalselt, tõsi, on turg tõusnud üle 3000 protsenti, aga selle taga on riigi sügav kriis ja sellest tulenev turumoonutus, mis laseb 14 ettevõttega börsil paisuda.

Tublisti läks ka Tšehhi aktsiatel – Handelsblatt arvutas välja, et kui võtta veel sisse krooni kurss, mis samuti euro suhtes kallines, siis võttis 2017. aasta alguses Tšehhi aktsiatesse 100 000 eurot panustanud investor välja tublid 23 790 eurot kasumit. Sellele tõusule jäid alla isegi arenevate turgude ja Hiina aktsiad.

Kuigi eelmisel aastal räägiti juba sellest, et Euroopa aktsiad on Ameerika Ühendriikide omadest mõnusamad, näitas aasta isegi dollari-euro kurssi sisse arvestades, et USA väärtpaberitel on edumaa: kui Stoxx 50 investor sai aastaga ligikaudu 6500 eurot rikkamaks, Dow Jonesi indeksisse panustanud investorid aga napilt 10 000 eurot jõukamaks.

Seevastu kaotas Venemaal rublapõhisesse indeksisse Micexisse panustanud investor nii jätkuvate sanktsioonide kui ka rubla nõrgenemise tõttu üsna valusalt: 100 000 eurost oli tal aasta lõpus järel napilt 88 000 eurot.