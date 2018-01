Õigel ajal kullasoonele jõudnud hollandlane

InterXion konkureerib ka telekomioperaatorite enda rajatud andmekeskustega, mis küll ei ole teenuse pakkujana sama paindlikud. Teatud määral on konkurentideks ka ettevõtted, kes ise arendavad oma andmekeskusi, kuigi üha rohkem hangivad teenust väljast just väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted.

InterXion tegutseb ainult Euroopa riikides ning suurim tulu tuleb Saksamaalt, Hollandist ja Prantsusmaalt. Näiteks Frankfurdi piirkonnas Saksamaal on ta turuliider 11 andmekeskusega ning Equinix seal suuruselt teine 6 keskusega. Stockholmis on Interxionil 4 andmekeskust, Equinixil 3; Londoni piirkonnas on Equinixil 8 andmekeskust, InterXionil 2.

InterXioni põhikonkurentideks on Equinix ja Telehouse. Equinix on 36 miljardi dollarise turuväärtusega (InterXionist 9 korda suurem) ning Telehouse Jaapani telekomifirmale KDDI kuuluv ettevõte. Equinixil on 150 andmekeskust 21 riigi 41 linnas, Telehouse’il üle 40 andmekeskuse 23 linnas.

IT- ja pilveteenuste turu analüüsifirma Synergy Research prognoosib, et selle aasta alguseks on maailmas 390 ülisuurt andmekeskust. Synergy küll ei täpsusta, mida ta „ülisuure“ all silmas peab, aga siia saab liigitada peamiselt interneti- ja tehnoloogiahiidude (Google, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM, ka hiinlaste Alibaba, Baidu ja Tencent) andmekeskused. Synergy hinnangul võib maailmas selliseid ülisuuri keskuseid olla 2019. aasta lõpuks 500.

Kokkuvõttes on tegemist valdkonnaga, kus sisenemisbarjäär on suhteliselt kõrge ning kõik valdkonna firmad saavad interneti tarbimise mahu kasvust kasu. InterXion tunnistab ka ise, et klientidel on kulukas, ebamugav ning riskantne oma võrgu- ja arvutivarustust ühest andmekeskusest konkurendi juurde viia, mistõttu korduv müügitulu moodustab üle 90% müügitulust.

Seega on ühelt poolt valdkonna tulud suhteliselt kindlad, nii et tulude suure kukkumise risk on väike. Seetõttu sarnanevad need ettevõtted kinnisvarafondidega, mille tuluallikaks on üürnikelt rendivoo teenimine. Tõsi, andmekeskused saavad oma klientidele veel lisateenuseid müüa, millega suurendada pinnalt saadavat tulubaasi.

Suhteliselt kallis aktsia

Mullu kolmandas kvartalis oli InterXionil aasta lõikes 18% käibe kasv, mis on suhteliselt kõrge näitaja. Paremaks võrdluseks arvestatud kohandatud puhaskasum kasvas aastaga 24%, 10,7 miljoni euroni. 2010. aasta algusest on käive iga kvartaliga kasvanud ning müügikäive kasv on olnud keskmiselt 14% aastas. Samuti on 44 kvartalit järjest kasvanud ka kohandatud EBITDA kasum, mis edenes aastas keskmiselt 17%.

Pikaajalise korraliku kasvu tõttu on InterXioni aktsia suhteliselt kallilt hinnatud. Põhjus näib olevat selles, et valdkonnas oodatakse järgnevatel aastakümnetel suurt kasvu, nii et praegu turul olijad saavad sellest esimestena kasu.

InterXioni aktsia kaupleb mullusel 82kordsel kasumil ning sel aastal oodataval 65kordsel kasumil. Selleks aastaks on InterXionilt oodata aktsiapõhise kasumi 22% kasvu.

Paraku ei ole InterXion aktsionäridele veel dividende maksnud ning lähiajal ei plaani seda ka teha. Kogu raha läheb äri arendamiseks ja ettevõtte kasvatamiseks.