Nvidia lõi käed Uberi, Volkswageni ja Baiduga

Pille Ivask 08. jaanuar 2018, 20:46

Nvidia aktsia on võimsalt tõusnud. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180108/BORS/180109747/AR/0/AR-180109747.jpg

Kiibitootja Nvidia teatas, et on sõlminud lepingu Uberi, Volkswageni ja Baiduga, et aidata kaasa isesõitvate autode tehnoloogia arendamisele, vahendab CNBC.