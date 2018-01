Investori varad vangis

Ainult tellijale

Jaanuari alguses kehtima hakanud LEI-koodi nõue tabas valusalt väikeaktsionäre, kes on oma investeeringute lõksu jäänud.

Paar vahet siin aga on: esiteks, tegu on rahvusvahelise instrumendiga, ja teiseks, mis veel olulisem: selle eest tuleb välja käia korralik summa. Investor, kel koodi pole, oma aktsiaid enam kontol liigutada ei saa. Kuigi nime poolest on aktsiad tema omad, ei saa vanadest aktsiatest kontol enam lahti, uute ostmisest rääkimata.

Anne on üks neist, kes investeeringulõksu jäi. “Mul on ettevõtte nimel mõned kohalikud aktsiad, mille koguväärtus on umbes kümme korda alla 120 euro. Seetõttu otsustasin LEI-koodi tuleku tõttu oma väärtpaberikonto üldse kinni panna. Andsin eelmise aasta lõpupäevil panga kontoris sisse tehingukorralduse müügiks ja samal ajal tegin avalduse väärtpaberikonto sulgemiseks. Konto lubati sulgeda kohe, kui aktsiad on müüdud.

"2. jaanuaril helistas kliendihaldur ja ütles, et midagi sai kontoris valesti täidetud ja palus mul tehingukorraldus uuesti allkirjastada. Allkirjastasin meilile saadetud dokumendi järgmisel hommikul (3. jaanuar) ja saatsin panka tagasi. Mõne aja pärast helistas teine kliendihaldur ja ütles, et nüüd on nii – ilma LEI-koodita ei saa midagi enam teha. Peab kas 120 eurot välja käima või aktsiaid edasi hoidma. Ütlesin, et ei ole nõus selliseid kulutusi tegema ja rohkem kui 100eurost miinust sisse võtma. Kliendihaldur kordas vähemalt kaks-kolm korda “arusaadav” häälel, nagu oleks ta sama pidanud sel päeval juba kümneid või sadu kordi kuulma. Igatahes ta tühistas tehingukorralduse ja olen nüüd n-ö sunniviisiliselt ja teadmata ajaks väikeaktsionär edasi," kirjeldas Anne sündmusi.

Võib olla, et tekkis päris arvestatav ports selliseid väikeaktsionäre, kes lihtsalt hoiavadki aktsiaid, ei osta ega ka müü, arvas Anne.

Pankades läks aasta lõpp rahulikult

Eesti pangad kinnitasid, et kuupäeva kukkumise eel nad suurt kontode sulgemist ei täheldanud. „LHV klientide hulgas me kliendikontorites massilist väikeste kontode likvideerimist pole näinud. Internetipanga vahendusel tehtud tehingute arv ei ole tavapärasest erinenud,“ ütles LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.