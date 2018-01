Amazoni aktsia on tõusnud üheksa päeva järjest

Amazoni aktsia tõuseb täna juba üheksandat päeva järjest, sest järjekordne Wall Streeti analüütik tõstis ettevõtte aktsia hinnasihti, vahendab MarketWatch.

FactSeti poolt küsitletud 48 analüütiku seas on nüüd 11 analüütikut, kelle hinnasiht on vähemalt 1400 dollarit. Nelja analüütiku hinnasiht küündib vähemalt 1500 dollarini.

Amazoni aktsia on täna tõusnud 2,2 protsenti, 1304 dollarini. Varem pole e-kaubandushiiu aktsia 1300 dollari taset ületanud. Ühtlasi on aktsia täna kallinemas juba üheksandat päeva järjest. Viimati juhtus nii 2014. aasta augustis.

Nende üheksa päeva jooksul on Amazoni turuväärtus kasvanud 63,4 miljardi dollari võrra, 627 miljardi dollarini. Võrdluseks võib välja tuua, et see väärtuse kasv on umbes võrreldav Eesti kolme aasta sisemajanduse koguproduktiga.

Sellega on ettevõte Standard & Poor’s 500 indeksis väärtuselt neljas börsifirma. Amazoni asutaja ja juhi Jeff Bezose varade väärtus ületas hiljuti 100 miljardi dollari piiri, selgub Bloombergi miljardäride indeksist.

Neljapäeval tõstis Amazoni hinnasihti investeerimisfirma Stifel Nicolausi analüütik Scott Devitt. Varasem hinnasiht oli 1313 dollarit, nüüd on see 1425 dollarit. Devitt ütles, et tema hinnangul tulevad Amazoni neljanda kvartali tulemused väga tugevad. UBSi analüütik Eric Sheridan tõstis oma hinnasihti aga 1250 dollarilt 1440 dollarini.