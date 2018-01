Tallinna Vee nõukogu sai uue liikme

Tallinna Vee nõukogu liikme Steven Fraseri vahetab alates järgmisest nädalast välja veevaldkonna ekspert Keith Haslett.

Hasletti volitused ettevõtte nõukogus kehtivad 22.01.2018 - 22.01.2020, seisab börsiteates. Seni nõukogusse kuuluva Fraseri volitused lõpevad 21.01.2018. Fraser nimetati esmakordselt nõukogusse 04.07.2008.

Keith Haslett on töötanud veevaldkonnas kakskümmend aastat, täites erinevaid tehnilisi ja tootmisega seotud rolle. Tema praegune ametikoht on United Utilities Wastewater Network Plusi direktor ja vastutusalaks reoveeteenused. Haslett on ehitusinseneride liidu Institution of Civil Engineers liige ja tal on magistrikraad ärijuhtimises.

Keith Haslett ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.