Musternäidis: strateegia, mis teeb tippinvestoriks

Indrek Naur on juba mitmendat aastat Äripäeva investorite TOPis – edu taga peitub läbimõeldud investeerimisstrateegia.

Nauri edu tähendab, et võrreldes aasta varasemaga kasvatas ta nii enda kui ka oma ettevõtte Hausman & Torani vara 1 845 842 eurolt 2 087 121 eurole. Lisaks sai Naur 160 000 eurot dividende. Kõik see kokku tähendab uhket 21,7protsendilist aastatootlust.

Naur on investeeringud Eesti ettevõtetesse hästi hajutanud. Kõige rohkem on tal Olympic Entertainment Groupi ja Silvano Fashion Groupi aktsiaid: vastavalt 739 459 ja 674 533 euro eest. Pea poole miljoni euro suurune investeering on Nauril Tallinna Kaubamajas. Pea 100 000 eurot on ta paigutanud ehitussektorisse, täpsemalt Merko Ehitusse, ja 63 504 eurot laevaettevõttesse Tallink. Väiksemad, mõne tuhande euro suurused positsioonid on Nauril Nordeconis, LHVs ja Harju Elektris.

„Ma olen rahavoo usku, minu aktsiainvesteering peab tooma sisse rahavoogu – dividendi,“ ütles Naur. „Väga harva investeerin ettevõttesse, kus on spekulatiivne eesmärk ehk lootus aktsia hinna tõusule,“ rõhutas investor. Ta ütles, et kõik tema portfellis olevad ettevõtted maksavad dividendi, on heade fundamentaalnäitajatega, hästi juhitud ja nende tegevust soosib ka makro- ning poliitiline olukord.

Naur lisas, et investeerimisotsuse tegemisel vaatab ta esmalt dividendi, seejärel fundamentaalnäitajaid ning alles kolmandana ettevõtet ja riiki iseloomustavaid andmeid. „Viimaste alla kuuluvad firma juhtimine, riigi makromajanduslik ja poliitiline olukord ning konkurents,“ selgitas ta. „Kui kõik kolm näitajat just sellises tähtsuse järjekorras on positiivsed, teen investeeringu. Otsuse tegemiseks loen ettevõtte finantsandmeid, analüüse ja prognoose,“ kirjeldas Naur.

Valuutariski vähendamiseks investeerib Naur euro baasil välismaistesse indeksifondidesse. Ta eelistab neid üksikaktsiatele, sest viimaste analüüsimiseks ei ole tal enda sõnul aega. "Olen mõnesse spekulatiivsesse üksikaktsiasse investeerinud siis, kui on näha lühiajalist kiiret kasumit,“ ütles ta ja tõi näiteks Volkswageni aktsia emissiooniskandaali ajal.

Huvitavatest fondidest nimetas Naur järgmised: DBX STX Europe 600 Utilities, DBX S&P 500, DBX Select DIV, Lyxor DJ Utilities ning Lyxor Euro Stoxx 50.