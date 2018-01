Ainult tellijale

Endine pokkerimängija ning tänane investor Madis Müür paljastas investor Toomase konverentsil, mis tagab märkimisväärse tootlusnumbri Tallinna börsil ning tõdes, et välisbörsidesse ja krüptovaluutadesse ta ei usu.

"Olen viimase 2 aasta jooksul teeninud umbes 40protsendilist toolust," rõõmustas Müür.

Kui aktsiate puhul väldib Müür välisbörse, siis varaklassidest suhtub ta skeptiliselt krüptovaluutadesse. "Tegemist on massiivse mulliga, tootlust ei mõõdeta protsentides vaid kordades," rääkis ta.

Samas tõdes Müür, et soovis mulliga kaasa sõita ning on seetõttu väga väikese osa oma portfellist, täpsemalt 1 protsendi Bitcoini investeerinud. "Eks kõik käituvad vahepeal nagu purjus mehed ööklubis, kes näpivad kõike, mis liigub," naljatles Müür. "Krüptoinvestoril on vaja Etaloni investori mune," lisas ta.

Mida võtta Tallinna börsilt?

Oma investeeringud on ta aga paigutanud peamiselt Tallinna börsile. "Välisturgudel on tootlust teenida väga raske, sest likviidsetel turgudel on väga palju tarka raha võimalusi otsimas, Tallinnas on mul aga koduväljakueelis ning konkurentsi vähe," põhjendas ta oma valikut.

Tallinna börsilt kasumlike investeeringute leidmine pole Müüri hinnangul keeruline ning tema sõnul tagab edu juba see, kui tead, milliseid ettevõtteid vältida. Täpsemalt soovitab Müür investoritel oma raha paigutamisel hoiduda Tallinna Veest, Baltikast, Skano Groupist, Ekspress Groupist ja Olympic Entertainment Groupist. "Näiteks Baltika mitte ei maksa investoritele dividende, vaid küsib iga-aastaselt raha juurde," põhjendas ta oma seisukohti. Tallinna Vee puhul põhjustab temas skepsist veel pooleliolev kohtuvaidlus rahvusvahelises arbitraažimenetluses.

Olympicu peamise ohuna nägi Müür seda, et kogu hasartmänguäri on kolimas veebikeskkonda. "Olympicu seal tegutsemise võimekus pole võrreldes konkurentidega veel nii hea ja pigem eelistab klient Internetis kedagi teist," märkis Müür.

Positiivsete näidetena, mille pealt ka Müür ise on teeninud, nimetas ta Silvano Fashion Groupi ja PRFoodsi. "Ettevõte oli pikalt vindunud, kauples Baltika kordajatel, kuid ülevõtmised muutsid seda," põhjendas ta viimase edu. "Ülevõtmiste abil sai ta lisaks headele brändidele juurde ka väga häid brände, mis on Euroopa mõistes premiumbrändid," rõõmustas Müür.