Taleb: bitcoin kaitseb meid orwelliliku tuleviku eest

Tuntud teadlane ja mitme raamatu autor Nassim Taleb ütles, et bitcoin kaitseb inimkonna orwelliliku tuleviku eest, vahendab MarketWatch.

„Ainuüksi selle eksisteerimine on kindlustuspoliitika, mis tuletab valitsustele meelde, et viimane objekt, mida nad kontrollida saavad, ei ole enam nende monopol. See annab meile, rahvale, kindlustuspoliitika orwelliliku tuleviku vastu,“ ütles tuntud raamatu „The Black Swan“ autor Nassim Nicholas Taleb.

New Yorgi ülikooli professor Taleb, kes tegeleb inseneriteaduse ja riskijuhtimise ühildamisega, ütles, et bitcoin on esimene „orgaaniline valuuta“, mis on maailmas tekkinud.

Endine aktsiakaupleja nentis, et blokiahela tehnoloogial põhinevad krüptovaluutad pole siiski täiuslikud ning maksevahendina on neil mitmeid puudujääke.

Bitcoini kriitikud, kelle hulka kuulub ka JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon, ütlevad, et virtuaalvara on sattunud spekuletiivsesse mulli, mis sarnaneb 17. sajandil Hollandis toimunud tulbimaaniale. Toona sai vahepeal ühe tulbisibula eest osta maja.

Taleb ütles, et bitcoinil on näiteks kullafutuuride ees mitmeid eeliseid, sest sellel ei ole haldajat ning vahendajaid.