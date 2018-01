Maagaasi hind on USAs järsult tõusma hakanud

Tavapärasest külmemad jaanuarikuu temperatuurid on pannud maagaasi hinnad kiiresti tõusma, vahendab MarketWatch.

Veebruarikuu maagaasi futuuride hind on täna New Yorgi börsil toormebörsil kallinenud 2,5 protsenti, 3,52 dollarini Briti soojusühiku kohta. Vahepeal kauples maagaas ka 3,62 dollari juures, mis on viimase aasta kõrgeim tase, selgub FactSeti andmetest.

„Külmade ilmade risk on kasvanud, investorid likvideerivad langustele panustavaid positsioone ja hooajaline nõudlus on tugev. Ka varude prognoose on vähendatud ning rekordiline eksport on viinud turu järsult kõrgemale,“ kirjutasid investeerimisfirma TFS Energy analüütikud kolmapäeval. „Samas oodatakse, et tootmine siiski kasvab ning idas peaks järgmisel nädalal ilm veidi pehmemaks minema. See võib hinnatõusu takistama hakata.“

Varude vähenemine on viimasel ajal olnud märgatav. Praegu on pakkumine viie aasta keskmisest 12 protsenti madalam. Energia ja Informatsiooni Administratiooni iganädalane maagaasi raport ilmub neljapäeval.

Sellel nädalal on maagaas kallinenud 11,6 protsenti ning jaanuaris juba 20,3 protsenti.