Bitcoin kukub kolme aasta kiireimas tempos

Bitcoin on langenud jaanuaris viimse kolme aasta kiireimas tempos, sest regulaatorid on krüptovaluutad sihikule võtnud, vahendab CNBC.

Bitcoin on täna odavnenud 0,3 protsenti, 10 009 dollarini. Vahepeal kauples bitcoin ka 9627 dollari juures, selgub CoinDeski andmetest.

Selle aasta esimesel päeval kauples bitcoin 13 412 dollaril. See tähendab, et jaanuaris on krüptovaluuta odavnenud 25,4 protsenti, mis on suurim kuine langus alates 2015. aasta jaanuarist. Toona ulatus kukkumine 30,9 protsendini. Kusjuures jaanuar on bitcoini jaoks tavaliselt küllaltki kehv kuu. Aastatel 2013-2017 on jaanuare olnud viis ning bitcoin on langenud neljal juhul.

Teine suur langus toimus 2014. aasta veebruaris, mil bitcoin kukkus 36 protsenti.

Tänavu on bitcoini turuväärtus vähenenud 60 miljardi dollari võrra, selgub Coinmarketcap.comi analüüsist. Bitcoini ja teisi krüptovaluutasid on survestanud eelkõige regulatsioonid, aga kindlasti on oma osa ka asjaolul, et hinnad on viimase aasta jooksul väga kiiresti tõusnud.

Lõuna-Korea teatas krüptovaluutadega kauplemisel uutest reeglitest ning küllaltki lähedal ollakse ka keelamisele. Riigi valitsus teatas kolmapäeval, et krüptovaluutadega seotud kuritegusid on avastatud 594 miljoni dollari väärtuses.

Teisipäeval teatas USA väärtpaberi- ja börsikomitee, et maailma suurima ICO (krüptovaluuta pakkumine) korraldamine on kohtuotsuse alusel külmutatud. Facebook teatas teisipäeval, et nad keelavad reklaamid, mis promovad krüptovaluutasid.