Jaapani keskpank: lõtv rahapoliitika jätkub

Kaspar Allik 31. jaanuar 2018, 13:30

Jaapani keskpank näeb vaeva, et lükata ümber levivad kuuldused varajasest rahatrüki lõpetamisest. Kolmapäeval osteti võlakirju juurde ning kinnitati, et lõtv monetaarpoliitika jääb madala inflatsiooni tõttu paika, kirjutab Reuters.

Keskpanga juht Haruhiko Kuroda rõhutas, et kuna inflatsioon on 2protsendisest eesmärgist kaugel, hoiab pank võimsat rahatrükki paigas.

Keskpanga asedirektor Kikuo Iwata süüdistas turgu keskpanga valesti mõistmises, öeldes, et investorid eksivad, kui arvavad, et keskpank hakkab intresse tõstma. „Kui majanduse tingimused muutuvad, on tähtis, et Jaapani keskpank oleks valmis intresse muutma vastavalt majanduse, hinna- ning finantsmuutustele,“ ütles Iwata. „Kuid me ei ole praegu olukorras, kus peaksime intresse muutma, ja ma ei oota praegu siin muutusi.“

Madal inflatsioon koos tugevneva majandusega panevad Jaapani keskpanga olukorda, kus tuleb jätkata radikaalset majanduse lõdvendamise programmi, ka vaatamata kõrvalmõjudele, nagu pankade kasumite vähenemine ning erakordselt odavad laenud.