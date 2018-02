Olvi ostab alkohoolsete jookide maaletooja

Soome õlletootja Olvi ostab ühe suurema alkohoolsete jookide maaletooja Servaali, millega suurendab oma tooteportfelli ning turuosa üha muutuval alkoholiturul, selgub börsiteatest.

Võlavaba ülevõtmise hinnaks on 15,8 miljonit eurot. Leppe järgi on Olvil järgmise viie aasta jooksul võimalus osta ka ülejäänud 20 protsenti Servaalist.

Kokkuleppe järgi ostab A. Le Coqi emaettevõte Olvi 80 protsenti Soome ettevõttest Servaali OÜ, kes on Soome üks suuremaid alkohoolsete jookide maaletoojaid. Ost puudutab Servaali tütarettevõtteid Soomes ja Rootsis, kuid ei käi Balti riikide tütarettevõtete kohta.

Olvi juhi Lasse Aho sõnul on Soome alkohoolsete jookide turg viimastel aastatel märkimisväärselt muutunud: kasvanud on eri- ja käsitööõllede tähtsus, samuti on kergelt tõusnud nõudlus veinide järgi.

Servaali ost on Aho sõnul osa Olvi uuest kasvustrateegiast. Servaali tooted mitmekesistavad Olvi tooteportfelli ja turuosa ning tugevdavad positiooni Rootsi turul.

Olvi Grupis tegutseb Servaali OÜ edasi eraldi ettevõttena. Ülevõtmine jõustub aasta esimeses pooles.