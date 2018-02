Inglise keskpank: intressid peavad tõusma kiiremini

Kaspar Allik 08. veebruar 2018, 17:00

Inglise keskpank teatas, et tugeva globaalse kasvu tõttu peavad intressid tõenäoliselt tõusma varem ja kiiremini, kui kolm kuud tagasi arvati.

Briti majandus on alates 2016. aasta Brexiti-hääletusest aeglustunud, kuid on liikunud sellegipoolest paremini, kui investorid arvasid, seda tänu põhiliste kaubanduspartnerite taastumisele.

Keskpank on püsinud kava juures tõsta intresse aeglaselt ja enne neljapäevast üritust ootasid finantsturud, et intress tõuseb 1,2 protsendi peale aastaks 2021, mis tähendaks selle aja sees kahte või kolme intressitõusu. Kuid keskpanga hinnangul ei oleks see piisav, et tuua inflatsioon praeguse 3 protsendi juurest tagasi 2 protsendi juurde.

Kiirem kasv

Neljapäeval tõstis keskpank majanduskasvu prognoosi, mille järgi kasvab järgmise kolmel aastal majandus 1,75 protsenti aastas. Maailma majanduselt oodatakse samal ajal ligi 4protsendist kasvu.

Kehvema kasvu põhjuseks tuuakse Brexiti mõju tööjõuturule ning vananevat rahvastikku.