Hiiglased muudavad suunda

Nüüdseks on Coca-Cola müügis kõigis riikides peale Kuuba ja Põhja-Korea. Praegu on ettevõtte jaoks põhiküsimus, kas suudetakse oma peamisest joogist Coca-Colast kaugemale liikuda.

Suund efektiivsuse poole

Efektiivsusmeetmed on juba tarvitusele võetud. 2019. aastaks on plaanis säästa 3,8 miljardit dollarit. See tähendab suures osas ettevõtte pudeldamisäri müümist, et saaks keskenduda kasumlikumale joogikontsentraatide ärile. Käibes tähendab see enam kui 7 miljardi dollari suurust kukkumist.

Teine suur muutus on liikumine eemale Coca-Cola joogibrändist. Suvel moodustasid Coca-Cola, Sprite ja Fanta 72 protsenti ülemaailmsest tulust.

Kuid magusate gaseeritud jookide müük on kahaneb. The Economisti andmetel ületas 2016. aastal pudelivee müük esimest korda gaseeritud limonaadide oma.

Coca-Cola eelmine juht alustas probleemiga tegelemist ja vähendas jookide suhkrusisaldust. Toodete portfelli on küll suurendatud, kuid müügi poolest on see ikka Coca-Cola poole kreenis.

Ning pole kindel, kas Coca-Cola turundusvõlu hakkab tööle teiste brändide puhul. Ning magusatest jookidelt eemale liikumine võib vähendada ettevõtte tulusust. Tervislikud koostisosad maksavad rohkem ja vähendavad kasumimarginaali. Pudelivesi on näinud kõige suuremat kasvu, kuid selle kasumimarginaal eriti madal.