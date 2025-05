Aprillis teenis LHV Group 10,8 miljonit eurot puhaskasumit, mida on möödunud aastast 5 miljonit eurot vähem. LHV Panga puhaskasum oli 10,1 miljonit eurot, mida on 2,3 miljonit eurot vähem kui finantsplaanis oodati. LHV Bank Ltd teenis 83 000 eurot, LHV Varahaldus 68 000 eurot ja LHV Kindlustus 319 000 eurot puhaskasumit. LHV Groupi omakapitali tootlus oli aprillis 19,1%.