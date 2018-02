Börs: Fedi uus juht hirmutas

USA börs lõpetas tänase kauplemispäeva miinuspoolel, sest Föderaalreservi uus juht Jerome Powell lubas jätkata intressimäärade tõstmisega, vahendab MarketWatch.

S&P 500 indeks kukkus 35 punkti ehk 1,3% võrra, 2744 punktile. Dow Jones kukkus aga suisa 300 punkti, 25 410 punktile. Sügavas punases lõpetas kauplemispäeva näiteks Walt Disney, mis kukkus 4,5%. Nasdaq Composite kukkus 1,2%, 7330 punktile.

USA Föderaalreservi uue juhina esmakordselt üles astunud Jerome Powell kinnitas, et USA majandusel läheb jätkuvalt kenasti. Investorid lugesid sellest aga välja, et ees ootab kohe kindlasti intressimäärade tõus. Powell märkis, et USA tööturg on endiselt tugev ning ka maailmamajanduse kasv on soodne.

Brenti toornafta hind kukkus täna 1,66%, 66,40 dollarile barrelist.

Kullafutuurid langesid 1,14%, 1317,92 dollarile untsist.