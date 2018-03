Rikkaid naisi on harva leida

Bloombergi andmetest selgub, et 500 maailma rikkamast inimesest vaid 13% on naised.

Seesugused numbrid on eriti kõnekad just laias plaanis: 49,6% maailma inimestest on naised. Neid naisi, kes oma varanduse ise on teeninud, on aga üksnes 1,4% maailma 500 rikkamast.

Eraldi maksab välja tuua tehnoloogiasektor, mille koguväärtus on ülikiiresti kasvamas. Sektori väärtus jääb praegu 1,1 triljoni dollari juurde ning sellest üksnes 2% kontrollib ühel või teisel kujul naine. Tehnoloogiasektoris tegutsevad inimesed kuuluvad ka maailma rikkamate inimeste etteotsa ning möödunud aastal kasvatasid nad oma varandust 258 miljardi dollari võrra.

Hetkel on maailma rikkaim naine Bloombergi miljardäride indeksi järgi 67aastane Alice Walton, kes on Walmarti kontserni pärijanna. Tema varandust hinnatakse 38,1 miljardile dollarile.