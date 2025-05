Tagasi 16.05.25, 17:00 Eestis arvatakse, et enamik trumpiste on hullud. Aga tegelikult... Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas kõrgetasemeline Lennart Meri nimeline julgeolekukonverents. Ürituse korraldaja Helga Kalmu sõnul on kujunenud konverentsist oluline välispoliitiline tööriist.

Donald Trumpi toetajate seas on ka ratsionaalsust, usub Kalm.

Foto: Zumapress/Scanpix

"Lennart Meri on kindlasti üks Euroopa tuntumaid konverentse. Siin piirkonnas kindlasti kõige tuntum," rõhutas Kalm "Äripäeva arvamusliidri" saates. "See üritus näitab meid, kui aktiivselt kaasa mõtlevat riiki.“

Kalmu sõnul tuleb enamik siia, et kuulda Läänemere piirkonna teemadest – Venemaa, Euroopa hoiakud idanaabrite suhtes ja muu taoline. Ent just Venemaast on neil päevil raske rääkida.

"See riik on nii endasse sulgunud, et ratsionaalselt on poliitikast rääkida väga raske. Ja kui proovida kutsuda Vene opositsiooni esindajaid, siis mõnikord on nendegagi raske, sest nad võib-olla suhtuvad kriitiliselt ainult Putinisse, aga mitte Ukraina sõtta. Sellistele inimestele ei taha väga platvormi anda," selgitas Kalm.

Sarnaseid dilemmasid on nüüd ka USAga, kus administratsiooni ümber on palju inimesi, kes n-ö peavoolu normidest sügavalt hälbivad.

"Eestis arvatakse, et kõik trumpistid on hullud, aga tegelikult on seal mingid inimesed, kes näevad selles ääres ka mingit ratsionaalsust ja võimalust mõjutada," pareeris aga Kalm.

Intervjueeris Indrek Lepik.