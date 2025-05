Merko finantsjuht: mullust rekordit on keeruline korrata

Kuigi esimeses kvartalis läks Merkol korterite müük ebaharilikult hästi, siis on vähetõenäoline, et ehituskontsern suudaks eelmise aasta rekordilist tulemust korrata, viitas börsifirma juhatuse liige ja finantsjuht Urmas Somelar.

Intervjuus arutles Somelar, mis on ettevõttele just Leedu turul praegu eelise andnud, kuid põhjendas ka, mis tegurid tõid mullu Merko Ehitus ele väga head tulemused ning miks on seda uuesti väga keeruline korrata. Juttu tuli ka tööjõukulude ja ehitushindade kasvust, euriborist ja Merko dividendipoliitikast.