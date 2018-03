Trump pani hiigeltehingule käe ette

Sellest oleks tulnud tehnoloogiasektori ajaloo kalleim ülevõtmine: pooljuhitootja Broadcom soovis Qualcommi 117 miljardi dollari eest ära osta. Donald Trump teatas täna, et diil jääb ära. Põhjusena tõi ta hirmu Hiina mõju laienemise ees.

"Põhjendus oli üles ehitatud selliselt, et arvestades Broadcomi äritavasid, on murekohaks see, et nad vähendavad oluliselt investeeringuid, iseäranis 5G puhul, mis nõrgestab nii Qualcommi kui ka USA positiooni üldiselt ja võimaldab Huaweil ja Hiina ettevõtetel juhtima minna," selgitas Bernsteini investeerimisettevõtte analüütik Stacy Ragson CNBC-le.

Tegu on Bloombergi andmetel tänavu kolmanda Aasiast tuleva ülevõtupakkumisega, millele Donald Trump vee peale on tõmmanud: jaanuaris keelas Trump Ant Financial Services Groupil osta 1,2 miljardi dollariga makseteenuste pakkujat MoneyGrami, veebruaris peatati poole miljardi dollari suurune tehing – pooljuhi-tehnoloogia Xcerra müük Hubei Xinjyan Equity Investmentle.

Singapuris asuva Broadcomi ostuplaani teeb huvitavamaks seegi, et Broadcomil oli käsil USAsse kolimine. See tehing poleks nende kahe ettevõtte jaoks viimaseks jäänud: pärast tehingu jõustumist oleks Wall Street Journali andmetel Intel omakorda Broadcomi ära osta tahtnud.