Mis on fondijuhtide jaoks turgude suurimad riskid?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kaubandussõda on finantsturgude jaoks kõige suurem riski, ütlesid fondihaldurid, kes räägivad, et maailmamajandus on jõudnud tsükli lõpufaasi, vahendab MarketWatch.

„Pulliturg on veidi mõranema hakanud. Fondijuhid räägivad kaubanduse, stagflatsiooni (inflatsiooni kiirenemine majanduse aeglustumise ajal) ja võimendusega seotud muredest,“ ütles Bank of America Merrill Lynchi peastrateeg Michael Hartnett. Just BofA avalikustas eile igakuise globaalsete fondijuhtide küsitluse.

„Investorid pole veel nende hirmude ajendil tegutsema hakanud, sest börsifirmade kasumikasv on tugev ja intressid madalal,“ lisas Hartnett.

Globaalset kaubandussõda peavad kõige suuremaks riskiks 30 protsenti fondijuhtidest. Inflatsioon on 23 protsendiga teisel kohal ja globaalse majanduskasvu aeglustumine kolmandal kohal.

Kaubandussõda tõusis esikohale pärast seda, mil Ühendriikide president Donald Trump teatas, et kehtestab alumiiniumi- ja teraseimpordile tariifid. Administratsioon on märku andnud, et need meetmed ei jää viimaseks ja kaalutakse ka muud. Euroopa Liit ja Hiina on teatanud, et nemad kasutavad vastumeetmeid. Investorid aga kardavad, et olukord võib kontrolli alt väljuda, mis tooks kaasa suure kaubandussõja. See omakorda hakkaks survestama globaalset majandust.

Küsitlus viidi läbi 9-15. märtsil ja selles osales kokku 176 fondijuhti, kelle juhtimise all on kokku 514 miljardit dollarit.

Tsükli lõpufaas, aga optimism püsib

Lisaks sellele leiab 74 protsenti investoritest, et globaalne majandus on jõudnud tsükli lõpufaasi., selgub küsitlusest. Varem pole nii paljud investorid nõnda arvanud.

Sellegi poolest selgub, et vaatamata probleemidele ollakse globaalsete aktsiaturgude osas positiivselt meelestatud. Eriti meeldib investoritele tehnoloogiasektor ja pangandus. Raha osakaal portfellides langes 4,7 protsendilt 4,6 protsendini.

Optimismi tekitab asjaolu, et intressimäärad on jätkuvalt madalal ning börsifirmade kasumid on korralikud. See on pullidele indu juurde andnud, selgub küsitlusest. Suur osa vastanutest ütles, et investorid hakkaks massiliselt aktsiaturgudelt väljuma juhul, kui USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõuseks märkimisväärselt. Fondijuhtide hinnangul on selleks vaja, et võlakirjade tootlus tõuseks 3,6 protsendini (keskmine arvamus). 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis teisipäeval 3,2 baaspunkti võrra, 2,875 protsendini.

Kõige „ülerahvastatumad“ aktsiad on aga niinimetatud FAANG+BAT aktsiad. Akronüümid viitavad viiele USA ja kolmele Hiina tehnoloogiafirmale. FAANG koosneb Facebookist, Amazonist, Apple’ist, Netflixist ja Google’ist. BAT koosneb Baidust, Alibabast ja Tencentist.

USA aktsiaturud hakkasid aasta alguses kiiresti tõusma, jaanuari lõpus ja veebruari alguses toimus aga langus, mis viis indeksid korrektsiooni. Investorid kartsid inflatsiooni mõju ja volatiilsuse kasvu.