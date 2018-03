„Tallinki müük võib tulevikus taas päevakorda kerkida“

Ainult tellijale

Analüütikud ja Tallinki aktsionärid leidsid Infortari jätkamist kommenteerides, et kuigi uudis tekitab lühiajalist paanikat, oodatakse ettevõttelt pikas perspektiivis kasvu jätkumist. Sobiva pakkumise korral pole aga endiselt välistatud ka laevafirma müük.

„Praegu tundub, et kuigi Infortar jätkab Tallinki arendamist mõnda aega ise, siis sobiva pakkumise korral võib ettevõtte müük taas päevakorrale kerkida,“ ütles LHV panga vanemanalüütik Sander Danil. Infortari jätkamist pidas praegu vältimatuks ka ESK Grupi kaudu 100 000 Tallinki aktsiat omav Elmo Somelar. „Seda seetõttu, et ei suudetud leida uut strateegilist investorit,“ märkis ta.

Sellegipoolest tõdes Somelar, et suuraktsionäride seas on tõenäoliselt tekkinud ettevõtte tuleviku suhtes erinevad arusaamad. „Infortar omab 38,03 protsenti ettevõtte aktsiatest, mis ei võimalda langetada otsuseid ilma teiste aktsionäride toetuseta,“ selgitas ta tekkinud situatsiooni. „Võib tekkida „luik, vähk ja haug“ olukord,“ hoiatas ta.

Aktsia kukkus

Tallinki aktsia hind reageeris reedestele uudistele Infortari jätkamisest ning juhi vahetusest suure langusega. Börsipäeva alguses kukkus väärtpaberi hind 1,215 eurolt 1,03 eurole ehk 14,4 protsenti. Päeva edenedes toimus aga mõningane taastumine ning turu sulgudes maksis Tallinki aktsia 1,08 eurot, olles avanemishetkest 11,11 protsendi võrra madalamal. Tallinki kukkumine viis langusesse ka Tallinna börsiindeksi, mis sulgus 3,19 protsenti madalamal.

Rootslasest väikeinvestori Stefan Anderssoni sõnul on Tallink küll väga stabiilne ettevõte väga stabiilsel turul, kuid sellegipoolest on praegune aktsia hind tema jaoks liiga kõrge. Sellest ka nii sügav langus. „Minu arvamusel on turuosalised maksnud aktsia eest liiga kõrget hinda,“ nentis ta. „Minu hinnangul jääb õiglane hind alla 1 euro ning ma arvan, et lähimal viiel aastal suudab Tallink maksta 3–4 senti dividendi aastas,“ oli ta skeptiline ka omanikutulu kasvu väljavaadete suhtes.

Danil nägi aktsia languse taga aga pigem lühiajalist survet. „Kuna paljud siiski ootasid, et strateegiliste valikute protsess viib tuumikomaniku vahetuseni ning ülevõtupakkumiseni väikeaktsionäridele, siis lühiajaliselt võib aktsia langeda surve alla,“ märkis ta. „Pettunud investorid ruttavad oma positsioone müüma,“ selgitas Danil.

Tallinki väikeaktsionär Toomas Kivimägi, kellele kuulub 27 500 laevafirma aktsiat, tunnistas samuti, et ootas osanikeringis muutust, tõsi, mitte Infortari arvel. „Lootsin, et Baltic Cruises Holdingu ja Balti Cruises Investmenti aktsiapaki võtab üle mõni strateegiline investor, mille tuules hellitasin lootust ka ülevõtmispakkumisele,“ tunnistas ta. „Viimane siiski ei realiseerunud ja nagu varem Äripäeva veergudel prognoosisin, tähendaks strateegilise investori äralangemine nii 10sendist aktsia hinna langust – nii ka läks.“

Oodatakse kasvu

Pikas perspektiivis reedene uudis Infortari jäämisest omanike hulka Tallinkile aga negatiivset mõju tõenäoliselt ei avalda. „Pikaajaliselt jätkab Tallink oma tavapärast arengut ning siin ma suuri muutusi tulemas ei näe,“ lausus Danil. „Infortar on tugev omanik, mistõttu usun, et Tallinki arenguperspektiivid on jätkuvalt head,“ rääkis ta.

Ka 63 000 Tallinki aktsia omanik Aivar Sõerd peab Infortari jätkamist omannikeringis igati positiivseks. „See tähendab, et Tallink jääb börsile ja väikeaktsionäridel ei tule vastu võtta näruse hinnaga ülevõtupakkumist, nii nagu Olympicu puhul on juhtumas,“ viitas ta eelmise nädala uudistele. „Teiseks tähendab Infortari jätkamine omanikeringis, et jätkuvad senised strateegilised valikud – suuromanik on selgelt öelnud, et soovib firma väärtust investori jaoks kasvatada, kavandamisel on uuendused ning jätkatakse senist dividendipoliitikat.“

Kivimägi ootab aga Tallinkilt veel konkreetsemaid samme. „Aeg on tellida Megastar 2,“ rõhutas ta. „See oleks suur otsus. Intressitase on praegu madal ja Megastar 1 on tõestanud end parimal viisil – eelkõige suureneks Tallinki edu efektiivsuse näol konkurentide ees veelgi,“ oli ta veendunud. Investor lisas, et ka praegu pole põhjust paanikaks, sest Tallink on turuliider, kes on võrreldes konkurentidega näidanud oluliselt paremaid majandustulemusi. Ta tõi positiivsena välja ka enda jaoks atraktiivse 15–16 vahele jääva hinna ja kasumi suhte.

Panus uuele juhile

Ka Somelar tõi välja, et Infortari jätkamine on positiivne, sest ühelt poolt jääb aktsiate kontrollpakk ühe suurema investori kätte, kuid teisalt nõuab teiste aktsionäridega arvestamine demokraatlikumaid otsuseid. Sellegipoolest pidas ta reedestest Tallinkit puudutavatest uudistest olulisemaks hoopis verevahetust ehk teadet praeguse kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgese asumisest Tallink Grupi juhatuse esimehe kohale.

Somelari arvates on 1. mail teoks saav verevahetus vajalik, sest pikemas perspektiivis peab ettevõte uuenema ning parandama teenuste ja kaupade kvaliteeti. „Tarbijaid tuleb positiivselt üllatada,“ rõhutas ta ning lisas, et paigalseis oleks taandarengu algus. Ka Danili hinnangul viitab juhi vahetus sellele, et mõnes protsessis otsitakse uuemaid lahendusi ja värsket lähenemist.

Kivimägi hinnangul on Nõgene aga uute tuulte toomiseks just õige inimene. „Paavo on end näidanud väga tulemusliku ja jõulise juhina, seni küll avalikus sektoris, ent juht on juht ja ilmselt vajab Tallink just mõneti "raamist välja" juhitüüpi,“ leidis ta. „Kui tahta muutusi, siis on see vältimatu,“ lõpetas Kivimägi.

Tallinki uue juhi ja juhtkonna suhtes on kõrged ootused ka Sõerdil. „Pean väga oluliseks võlakoormuse tuntavat langetamist, professionaalset müügitööd ja tugevat juhtkonda,“ märkis ta. „Võimalik, et juba lühemas perspektiivis saab kuulda uuendustest ja taaskäivitustest, pikemas perspektiivis peaks Tallink jääma stabiilseks dividendiaktsiaks.“