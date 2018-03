Kõrged kinnisvarahinnad sunnivad Baltic Horizoni muutustele

Objekte portfelli valib Baltic Horizon aga konkurentsivõime järgi. „Eks ostuotsus sõltub lõpuks sellest, kas suudame vakantsuse täis panna,“ selgitas Karotam ja lisas, et näiteks Postimaja puhul vaadati 20aastast perspektiivi. „Kui objekti konkurentsivõime hakkab vähenema, siis mõtleme ka müügile ning kasumi välja võtmisele,“ tõdes ta.

Seejuures rõhutas Karotam, et hetkel tunneb Baltic Horizon end oma portfelli suhtes väga kindlalt. „Seda eriti Riias – seal on rentnikud, kes tahavad laieneda, leida uut pinda, kuid pakkumises midagi pole,“ viitas ta sealsele turupotentsiaalile. „Tallinnas on olnud pakkumine muljetavaldav, kuid see on ära absorbeerunud, lisaks on meie büroode hinna-kvaliteedi suhe piisavalt atkatiivne, kui vaadata näiteks asukohta,“ loetles Karotam oma juhitud fondi konkurentsieeliseid. Karotam lisas, et Riias näeb ta paari aasta jooksul tekkimas uut pakkumise faasi ning uute büroopindade turule tulekut.

Keskendutakse jätkuvalt Balti büroopindadele

Ka Baltic Horizon fondi portfellist leiab kõige rohkem büroopindu. „Eelistame neid kaubanduspindadele, sest kaubandusmaastik on muutumas ebasoodsamaks kõigis Balti pealinnades – meil on nende osas pigem "oota ja vaata" strateegia,“ nentis Karotam. Samuti on fondijuht skeptiline pealinnadest väljapoole jääva kinnisvara suhtes. „Väikestes linnades on likviidsusrisk kordades kõrgem, samal ajal kui ülemaailmse linnastumise tulemusena pealinnade rahvaarv pidevalt kasvab,“ põhjendas Karotam seda, miks ta ei vaata objekte näiteks Narvas, Pärnus või Tartus.

Baltikumist ei vaata Karotam välja aga seetõttu, et tunneb siinset turgu kõige paremini. Samuti on näiteks Põhjamaad võrreldes Baltikumiga olulisemalt suuremas buumis. „Siinne kinnisvaraturg on kasvanud võrdväärses tempos majandusega ning süsteemis on palju mõistlikkust – pangad on mõistlikud, hindajad on mõistlikud, investorid on mõistlikud,“ rääkis Karotam ja lisas, et ainsana pole mõistlikud kinnisvaraobjektide müüjad.