Bitcoinil ajaloo halvim kvartal

Bitcoini jaoks on selle aasta esimene kvartal olnud ajaloo halvim, kirjutab CNBC.

Krüptovaluuta maksis aasta alguses 13 412 dollarit, 30. märtsil aga juba 7226 dollarit. Tegemist on enam kui 45 protsendi suuruse kukkumisega, selgub Coindeski andmetest. Kvartal lõpeb laupäeval.

Seni on kvartali jooksul bitcoini turuväärtus langenud 114,9 miljardi dollari võrra. Varem pole bitcoin ühe kvartali jooksul nii palju odavnenud. Eelmine rekord pärineb 2014. aasta esimesest kvartalist, mil krüptoraha odavnes 38 protsenti. Coindesk on bitcoini hinnaandmeid kogunud alates 2010. aastast.

Kõige suurem kvartaalne tõus toimus 2013. aasta esimeses kvartalis, mil bitcoin kallines lausa 599 protsenti. 2017. aastal tõusis hind üle tuhande protsendi ja jõudis detsembris 19 000 dollarini.

Viimasel ajal on aga räägitud karmimatest regulatsioonidest, mis krüptorahale hästi ei mõju. Argentina keskpanga juht ütles sellel kuul toimunud G-20 kohtumisel, et krüptoraha esialgne regulatsioonide plaan peaks valmis olema aasta teises pooles. Itaalia keskpanga juht ütles pärast Buenos Aireses toimunud kohtumist, et krüptovaluutadega on seotud riskid, aga keelama neid ei peaks, kirjutas Reuters.