Spotify börsidebüüt tuli võimas

Rootsi muusikateenuse pakkuja Spotify alustas täna USA börsil kauplemispäeva 165,90 dollari tasemelt, mis tähendab, et eelmise rahakaasamisega võrreldes on ettevõtte väärtus tublisti kasvanud.

Spotify aktsia hind oli nädalaid investorikogukonna armastatud spekulatsiooniobjekt, sest rootslased tegid IPOga ebahariliku nükke: nimelt ei paku Spotify huvilistele mitte uusi aktsiaid. See tähendab, et IPO hind pole kindlaks määratud, vaid see kujuneb kauplemise käigus.

Investoritel on orienteerumiseks vaid viimased „letialused“ tehingud, kus aktsiad vahetasid omanikku nii 81,5 kui ka 125 dollari eest tükk. See tähendab, et hinnavahemik kõigub enam kui 40 dollari vahel. Investorid saavad osta „vanu“ aktsiaid seniste omanike käest. Investoritele pakutakse täna kokku 55,7 miljonit aktsiat ehk vähem kui kolmandiku Spotify aktsiatest. Kokku loodavad Spotify senised omanikud uutelt investoritelt koguda ligikaudu miljard dollarit.