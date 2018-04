Facebooki aktsia hakkas tõusma

Mait Kraun 05. aprill 2018, 15:30

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180405/BORS/180409807/AR/0/AR-180409807.jpg

Facebook tõi kolmepäeval välja, kuidas sotsiaalmeedia kasutajate privaatsus on ettevõtte nõrga andmepoliitika tõttu ohus. Nüüd tundub investoritele, et halvad uudised on otsa saanud, kirjutab Bloomberg.